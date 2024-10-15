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Пять жителей российского города пострадали в результате атак ВСУ

Мэр Приходько: пять жителей Горловки пострадали в результате атак ВСУ

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Сергей Аверин/РИА Новости

Пять человек пострадали в результате обстрелов и ударов беспилотников ВСУ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

«В результате обстрела жилмассива «Комсомолец» со стороны украинских нацистов ранена мирная жительница Горловки», — написал градоначальник.

Также он сообщил о других атаках украинских войск, в результате которых пострадало четверо горожан, включая водителя автобуса.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), только за период с 14:15 по 15:15 мск ВСУ запустили в сторону Горловки девять 155-миллиметровых снарядов. Кроме того, сегодня были зафиксированы два случая сброса взрывчатки беспилотниками.

Также 15 октября ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по рыбному цеху в Каменке-Днепровской в Запорожской области. В результате пострадала женщина 1983 года рождения.

Ранее жители Курской области рассказали, как им пришлось бежать от ВСУ в первые дни атаки.

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