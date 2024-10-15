В подполье заявили о попадании ракеты ВСУ по рынку в Николаеве

Зенитная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала по рынку в Николаеве при попытке украинских войск отразить удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик обратил внимание на публикации украинских СМИ о ситуации в городе. Согласно им, удар осуществлялся по ресторану и расположенному рядом городскому рынку. Однако, по словам Лебедева, на прикрепленных фото видно, что заведение было лишь задето ракетой, а она, в свою очередь, взорвалась уже на рынке.

«Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева — «Газета.Ru») по нашему благородному «Искандеру», — сказал координатор подполья.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора Telegram-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг.

Несколькими часами ранее Лебедев сообщил, что по бронетанковому заводу в Николаеве нанесли пять ударов. Он отметил, что из-за попадания в емкости с горюче-смазочными материалами начался пожар.

Ранее в подполье заявили об ударе по колонне ВСУ в Одесской области.