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Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на одном из направлений

Марочко: 80% техники ВСУ на Сватовско-Кременском направлении не готово к зиме

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

80% военной техники одного из подразделений украинской армии, который воюет на Сватовско-Кременском направлении в зоне спецоперации, не подготовлено к осенне-зимнему сезону. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что лишь 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации.

«В подразделении полностью отсутствует зимнее дизельное топливо, а зимняя охлаждающая жидкость, поставленная накануне, не соответствует техническим нормам», — сказал он, ссылаясь на слова украинского офицера, доклад которого удалось перехватить ВС РФ.

Марочко добавил, что, по словам украинского офицера, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за свой счет приобретают зимние шины на легковые автомобили, «так как по ранее направленной заявке получил отказ из-за отсутствия этой позиции на складах».

Также Марочко сообщил, что российские артиллеристы не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе вторгнуться на территорию Луганской народной республики у города Кременная.

Ранее уничтожение украинских диверсантов в Курской области попало на видео.

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