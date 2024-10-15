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Стало известно, сколько жителей РФ погибло от ударов ВСУ за неделю

Мирошник: за неделю от ударов ВСУ 15 жителей РФ погибли, 69 ранены

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За минувшую неделю в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 15 жителей ряда российских населенных пунктов, 69 человек получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

«От действий ВСУ пострадали 84 мирных жителя: ранены 69 человек, в том числе 6 детей, погибли 15 человек», — уточнил он.

По гражданским объектам на прифронтовых российских территориях ВСУ выпустили не менее 1 778 боеприпасов.

По словам Мирошника, больше всего от ударов украинских войск пострадали мирные жители в Шебекино и Устинке Белгородской области, Горловке и Дебальцево ДНР, Лисичанске и Кременной ЛНР и Красном Херсонской области.

До этого посол сообщал, что более 300 мирных граждан пострадали и около 70 погибли из-за действий Вооруженных сил Украины в Курской области. При этом значительная часть пострадавших находится на территории, которая все еще остается под контролем украинских военных.

Ранее российские войска отразили пять контратак ВСУ в Курской области.

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