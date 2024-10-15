Смирнов назвал число освобожденных жителей в Курской области за сутки

За минувшие сутки подразделениями российской армии было освобождено 39 жителей курского приграничья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, в Кореневском спасли 28 человек.

«Из Большесолдатского эвакуировано шесть местных жителей, из Глушковского – три, из Беловского и Льговского районов вывезли по одному человеку», — написал глава региона.

Губернатор отметил, что мирные жители находятся в безопасности, им оказывают всестороннюю помощь. Всего с середины сентября российские военнослужащие освободили 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) судьбу вывезенных из Курской области жителей и в настоящее время пытается выяснить, где они находятся.

Ранее Москалькова назвала число россиян, эвакуированных в ПВР из приграничных регионов.