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Смирнов назвал число освобожденных жителей в Курской области за сутки

Губернатор Смирнов: ВС РФ за сутки освободили 39 жителей курского приграничья

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За минувшие сутки подразделениями российской армии было освобождено 39 жителей курского приграничья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, в Кореневском спасли 28 человек.

«Из Большесолдатского эвакуировано шесть местных жителей, из Глушковского – три, из Беловского и Льговского районов вывезли по одному человеку», — написал глава региона.

Губернатор отметил, что мирные жители находятся в безопасности, им оказывают всестороннюю помощь. Всего с середины сентября российские военнослужащие освободили 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) судьбу вывезенных из Курской области жителей и в настоящее время пытается выяснить, где они находятся.

Ранее Москалькова назвала число россиян, эвакуированных в ПВР из приграничных регионов.

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