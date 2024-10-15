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Российские войска ударили по отступившим из Угледара бойцам ВСУ

Минобороны: группировка «Восток» ударила по бойцам ВСУ, отступившим из Угледара

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие группировки «Восток» ударили по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившим из Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары проводились расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» и минометов «Тюльпан». Их целью было не дать украинским военнослужащим окопаться на новых позициях.

В министерстве подчеркнули, что экипажи САУ всего сопровождают расчеты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

О взятии Угледара под контроль российских войск 3 октября сообщало Минобороны РФ. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснял, что это событие стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход ВСУ из Угледара, заявил, что Киев достаточно настойчив в просьбах разрешить использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Он назвал уход украинской армии из этого города правильным решением.

Ранее стали известны подробности штурма Угледара российскими войсками.

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