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Человек пострадал в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области ВСУ сбросили на дом взрывное устройство

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на жилой дом в поселке Октябрьский Белгородского района, в результате чего пострадал один мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Попутным транспортом пострадавший был доставлен в районную больницу. Мужчине диагностировали множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног. После оказанной медицинской помощи бригадой СМП он транспортируется в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Гладков добавил, что на текущий момент информация о нанесенном ущербе уточняется. По предварительным данным, после атаки ВСУ были повреждены два частных дома и грузовик.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области бойцы Вооруженных сил Украины применили мины «Лепесток». В результате в окрестностях села Красный Октябрь на снаряде подорвался легковой автомобиль.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик.

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