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В Германии назвали постыдными поставки Украине старых танков

Меркурис: Германия опозорилась с поставками Украине старых танков Leopard 1

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Global Look Press

Британский эксперт Александр Меркурис высказался о поставках старых танков Leopard 1 Германией на Украину, назвав эту ситуацию унизительной. Свое мнение он выразил в блоге на YouTube.

«Немцы решили, что раз они не могут поставлять Украине Leopard 2, будут поставлять Украине Leopard 1, снятые с хранения, а затем, что было еще большим унижением, оказалось, что они были не в очень хорошем состоянии, и для их приведения в порядок потребовалось значительное количество времени и усилий», — отметил Меркурис.

Он добавил, что до недавнего времени Германия являлась крупнейшим поставщиком военной техники для Украины среди европейских стран, тем не менее немецкая армия сталкивается с серьезными проблемами, включая нехватку техники, что также сказалось на ее возможности поддержать Украину.

По мнению эксперта, танков Leopard 2, которые могли бы быть отправлены в Украину, очень немного. Германии пришлось обратиться ко многим странам Европы в поисках дополнительной бронетехники, в результате чего украинские силы получили машины, которые отличались друг от друга и не всегда совместимы между собой.

В сентябре сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошли 22 танка Leopard и запчасти к ним.

Ранее Bild сообщила, что ВСУ использовали в Курской области немецкий танк.

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