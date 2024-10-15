Элитные афганские военные получат право жить в Великобритании

Около 500 элитных афганских солдат, сражавшихся вместе с британцами, получат право приехать в Великобританию. Как пишет The Guardian, ранее они получили отказ.

Речь идет о ветеранах из так называемой «группы риска» — они получали зарплату и были наняты правительством Великобритании в Афганистане. При этом британские власти отрицали это.

Некоторые из таких военных скрывались от «Талибана» (организация запрещена в России), который стал во главе Афганистана с момента вывода западных войск летом 2021 года, еще несколько сотен бежали в Пакистан, где им грозит депортация. Также есть информация, что шестеро были уже ликвидированы за сотрудничество с британцами.

В их число входят военнослужащие элитных афганских подразделений 333 и 444, известных как «Тройки», которые сражались бок о бок и тесно сотрудничали с британскими войсками, включая SAS (Особая воздушная служба), в течение более чем десятилетия военного присутствия Великобритании в Афганистане.

Министр вооруженных сил Люк Поллард заявил: «Теперь должностные лица подтвердили, что имеются доказательства выплат со стороны правительства Великобритании членам афганских специализированных подразделений, включая «CF triple three» и «ATF triple four», и что это свидетельствует о прямых трудовых отношениях».

После такого заявления, Великобритания разрешит афганским военным приехать жить на территорию страны, пишет издание.

Ранее в США арестовали афганца, планировавшего теракт в день выборов.