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Эксперт назвал «гигантским» размер минных полей на Украине

Председатель STT GROUP Ткач: размер минных полей на Украине является гигантским

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Ivan Antypenko/Reuters

Минные поля на Украине являются гигантскими, таких нет нигде в мире. Об этом сообщил председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа защиты — ЮТТА» Владимир Ткач в беседе с «Известиями».

Он рассказал о том, что в зоне специальной военной операции «используется вся натовская номенклатура»: применяются кассетные боеприпасы, дистанционное минирование с помощью дронов, мины устанавливаются в жилых домах, предметах быта, игрушках и водоемах.

«Задачи перед инженерными войсками, МЧС, Росгвардией, гражданскими саперными группами будут стоять глобальные. Такого гигантского минного поля, как на Украине, нет нигде в мире», — подчеркнул Ткач.

Область предстоящего разминирования исчисляется десятками тысяч квадратных километров, включает в себя новые и приграничные территории, продолжил он. По прогнозам, уже имеющиеся территории 10 тысяч специалистов будут разминировать как минимум 10 лет, уточнил Ткач.

Кроме того, изменился характер опасностей. В частности, появилось большое количество малоразмерных целей с рядом особенностей: минимальное содержание металла в датчиках цели и дистанционные электронные датчики цели, добавил он.

Аналитики The Washington Post отмечали, что полное разминирование Украины займет 757 лет, если его будут выполнять 500 саперных команд. Согласно произведенным подсчетам, разминирование необходимо произвести на территории 107 тыс. кв. км или 30% территории Украины.

Ранее в МИД РФ осудили идею властей Украины привлекать женщин к разминированию.

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Операция на Украине
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