Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область полностью провалилось. Об этом заявил отставной полковник украинской Службы безопасности Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Я же сказал, что по итогу мы займем маленький плацдарм в районе Суджи, <…> и все, и нас оттуда выбьют», — сказал он.

По его словам, атака украинской армии на приграничный регион РФ не дала Киеву никакого военного, политического и психологического преимущества. Украина все «профукала», отметил он.

По словам эксперта, операция ВСУ, задуманная как наступательная, превратилась в оборонительную, поскольку украинской армии не хватило ресурсов для удержания территории по всей ее линии.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский признал успехи Вооруженных сил России в Курской области. По его словам, российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории приграничного региона РФ.

ВС РФ вышли на окраину Суджи, идут бои за Мартыновку. Перед ВСУ встает выбор: покинуть Курскую область на фоне ежедневных потерь и ухудшения погодных условий или продолжать боевые действия по принципу «ни шагу назад». Как будет развиваться обстановка в ближайшее время — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраину Суджи в Курской области.