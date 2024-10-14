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В Уфе повысили выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ

В Уфе размер выплаты контрактникам Минобороны составит 1,3 млн рублей

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Уфе дополнительная выплата лицам, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличена до 400 тысяч рублей и в целом составит 1,3 млн рублей. Об этом сообщает газета «Республика Башкортостан».

Соответствующее постановление подписал мэр республиканской столицы Ратмир Мавлиев.

Выплату получат граждане, заключившие контракт с Минобороны России после 15 октября 2024 года. Для получения средств нужно будет подать заявление в администрацию района по месту жительства или пребывания.

«Таким образом, при заключении контракта совокупная единовременная выплата составит 1 млн 305 тысяч рублей: 400 тысяч — от Минобороны, 505 тысяч — от Башкортостана, 400 тысяч — от Уфы», — говорится в сообщении газеты.

11 октября решение о повышении выплат для участников СВО приняли в Самарской области. Контрактники будут получать новую единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей.

Ранее в Белгородской области пообещали 3 миллиона за подписание контракта на участие в СВО.

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