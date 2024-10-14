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Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение ВСУ в ДНР

МО: ВСУ потеряли до 620 солдат и три склада с оружием из-за действий группы «Юг»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 620 военнослужащих и три склада с боеприпасами в зоне ответственности подразделений российской группировки «Юг». Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Леваневского, Шевченко, Краматорск, Зализнянское и Курахово Донецкой народной республики.

Кроме того, ВС РФ отразили три контратаки подразделений трех бригад украинской армии.

Помимо военнослужащих и складов с оружием, ВСУ потеряли боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 американского производства.

Также Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Центр» ударили по живой силе ВСУ в районе населенных пунктов Родинское, Кураховка, Селидово, Димитров, Цукурино, Новоселидовка, Дзержинск и Миролюбовка в ДНР.

Ранее российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО.

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