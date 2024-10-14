Российские военные восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro, захваченный в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении. Об этом агентству ТАСС рассказал командир ремонтной роты группировки войск «Центр» по имени Владимир.

По словам военнослужащего, машина была подорвана на мине.

«Резина была вся уничтожена, перебиты трубки масляные, гидравлические, воздушные системы, электропроводка — все это было уничтожено», — рассказал командир роты.

Он также уточнил, что машина была доставлена подразделением, которое занимается эвакуацией военной техники, а на восстановление трофейного MaxxPro ушло порядка месяца.

«Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в боевые подразделения для выполнения боевых задач», — заявил командир.

Военный отметил, что бронетранспортер MaxxPro является аналогом российской разведывательной машины, однако между ними есть ряд технических различий в трансмиссии, тормозной системе, подвеске и бронировании. Владимир подчеркнул, что для восстановления использовались российские запчасти.

13 октября в Минобороны РФ сообщили об эвакуации с поля боя трофейного бронеавтомобиля Kirpi турецкого производства.

Ранее стало известно, что на вооружение ВС РФ впервые встанет американская трофейная машина Hercules.