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Инвалид рассказал, что его взяли в ВСУ без трех пальцев

Пленный боец Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали без трех пальцев на руке

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Stringer/Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев на руке и возможности стрелять из стрелкового оружия. Об этом пленный рассказал в видео Минобороны РФ, передает ТАСС.

По его словам, ему четыре раза вручали повестку в военный комиссариат, но он не приходил. В последний раз приехали к нему, вручили повестку и сказали, что необходимо обновить данные.

«Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — поделился военнослужащий.

Гаврюшенко также высказал мнение, что украинское командование никак не может «наиграться в войнушку, сидя в глубоком тылу». Он призвал соотечественников не ходить в территориальные центры комплектования (аналог военкоматов), а тех, кто уже служит в зоне спецоперации, — бежать домой.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных на территории России.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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