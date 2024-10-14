Российские военные ликвидировали майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Маханько, который несколько лет назад снялся в рекламном ролике о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — написал военкор.

К сообщению Татаринов прикрепил запись рекламы с участием Маханько и его фотографии в военной форме.

13 октября стало известно о ранении троих итальянских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном участке фронта. По данным телеканала Rai, российская армия атаковала их позиции.

В этот же день военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что в зоне специальной военной операции был ликвидирован известный американский наемник Ник Дакворт. По его информации, это произошло на Запорожском направлении фронта, когда в автомобиль Дакворта попал российский FPV-дрон.

Ранее российский боец уличил в трусости иностранных солдат в рядах ВСУ.