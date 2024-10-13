В Киевской области военкомат устроил в доме культуры облаву на мужчин

В Броварах Киевской области военкомат устроил облаву на мужчин после концерта. Об этом сообщает Telegram-канал «Трибуна - Бровары».

Инцидент произошел в местном культурном центре после окончания выступления музыкальной группы «100лица». Вооруженные сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) при поддержке полицейских стали проверять документы у всех выходящих с концерта мужчин. Они задержали одного из сотрудников культурного центра и силой посадили его в автобус.

Действия силовиков вызвали большое возмущение среди женщин. Они стали оскорблять военных и полицейских и оказывать им сопротивление.

13 октября сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования устроили облаву в торговом центре «Лавина» в Киеве.

Рейды военкоматов продолжаются на Украине уже несколько дней. 11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!».

Ранее в Верховной раде Украины связали рейды военкомов с приказом офиса Зеленского «забирать всех».