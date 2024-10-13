Украинское СМИ заявило, что часть задержанных при облавах ТЦК откупилась от мобилизации

Часть украинцев, которых задержали во время недавних рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов. — прим. ред.), смогла откупиться от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на харьковского блогера Евгения Зуба.

По его словам, один из жителей Харькова сумел покинуть ТЦК, заплатив $5 тысяч и пообещав каждый месяц перечислять по $1000 комиссару. Другого мужчину также выпустили из военкомата — за $2,5 тысячи.

Рейды ТЦК продолжаются на Украине уже несколько дней. 11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!».

На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога.

Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкомов на курорте Буковель.

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» отказался комментировать мобилизацию зрителей на концерте.