СМИ: высшие министры с весны блокируют поставки немецкого оружия Израилю

Германия с весны не поставляет оружие Израилю, так как поставки блокируют глава МИД Анналена Бербок и вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, представляющие партию «Зеленые», пишет Bild.

«С марта оружия [для Израиля] из Германии больше не было!» — сообщает газета.

Согласно публикации, министры требуют от Израиля гарантий, что немецкое оружие не будет использовано для истребления населения. В то же время Берлин продолжает аналогичные поставки Анкаре.

В середине сентября Bild узнала, что Германия перестала реагировать на запросы Израиля о поставках оружия. При этом в 2024 году правительство ФРГ одобрило поставки военной техники Катару. Авторы статьи назвали эту страну одним из ключевых спонсоров палестинского движения ХАМАС, с которым сейчас борется Израиль.

5 октября Макрон высказался за прекращение поставок оружия Израилю. Он объяснил, что сейчас приоритетом является возвращение к политическому разрешению конфликта. Нетаньяху резко отреагировал на это предложение, назвав его «позором». По его мнению, все страны должны твердо стоять на стороне Израиля в то время, когда он сражается с «силами варварства» во главе с Ираном. Нетаньяху считает, что Макрон и ряд других западных лидеров призывают к эмбарго на поставки оружия израильской стороне, но его страна победит всех противников и без помощи Запада. Представитель Елисейского дворца счел его реакцию на предложение Макрона «чрезмерной» и не соответствующей дружбе между Францией и Израилем.

Ранее Иран заявил, что готов к войне.