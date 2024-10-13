Украинские военные 12 октября атаковали город Дебальцево в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заряженной ракетами со шрапнелью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На месте происшествия были обнаружены соответствующие осколки, обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, ракета М-30А1 (шрапнельная), есть данные о пострадавших», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили как минимум два жилых дома, пострадали девять человек, включая двух детей. Одного из пострадавших спасти не удалось.

О том, что ВСУ используют ракеты со шрапнелью, в августе сообщал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, украинские солдаты наносили удары такими снарядами в Курской области.

Дипломат рассказал, что одна подобная ракета несет более 9 тыс. шариков диаметром 5-6 мм. Посол назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан.

Ранее стало известно, что российские бойцы 86 дней удерживали село в ДНР под газовыми атаками.