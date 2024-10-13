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На Украине у дома сотрудницы военкомата установили растяжку с гранатой

«Страна.ua»: на Украине уклонист установил растяжку у дома сотрудницы военкомата

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Shutterstock

Уклонист установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Полтава на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу», — говорится в публикации.

По данным издания, во время следственных действий было установлено, что это совершил местный житель, который уклоняется от мобилизации и уже угрожал сотруднице ТЦК, что «забросает ее гранатами». Возбуждено уголовное дело.

В последнее время сообщается, что мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине.

Кроме того, 12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Ранее на Украине военкомы начали отлавливать мужчин на рынках.

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