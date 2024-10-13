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«Хезболла» обвинила Израиль в применении кассетных бомб при ударах по Ливану

«Хезболла» назвала варварством удары Израиля кассетными бомбами по югу Ливана

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Hassan Ammar/AP

Армия Израиля использовала кассетные боеприпасы при бомбардировках поселков Ханин и Эт-Тейри на юге Ливана. Об этом сообщается в заявлении, распространенном ливанским движением «Хезболла», пишет ТАСС.

«Это новое варварское преступление против ливанского и палестинского народов, которое стало возможным по причине неспособности международного сообщества остановить израильскую агрессию», — отмечается в тексте заявления.

«Хезболла» напомнила, что кассетные бомбы запрещены международной конвенцией, которая была подписана в Осло в 2008 году.

13 октября Армия обороны Израиля сообщила, что за прошедшие сутки израильская авиация нанесла удары по 200 объектам «Хезболлы» в Ливане. Удары наносили в глубине территории Ливана и на юге страны. Были поражены ракетные установки, позиции для запуска противотанковых ракет, объекты военной инфраструктуры и отдельные вооруженные отряды «Хезболлы», отметили в ЦАХАЛ.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее в Ливане заявили о новой попытке армии Израиля проникнуть в страну.

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Операция Израиля в Ливане
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