Премьер Израиля призвал вывести миротворцев ООН с юга Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боевых действий на юге Ливана для их же безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение премьера.

По словам Нетаньяху, настало время вывести миротворцев временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) из опорных пунктов движения «Хезболла» и районов боевых действий.

«Уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», — сказал израильский премьер, обращаясь к Гутерришу.

13 октября «Хезболла» заявила о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предостерегла жителей юга Ливана от возвращения в свои дома и на оливковые поля из-за интенсивных обстрелов.

23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее сотрудники Красного Креста пострадали в Ливане при атаке Израиля.