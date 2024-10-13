В Ливане заявили о новой попытке армии Израиля проникнуть в страну

Ливанское движение «Хезболла» заявило о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению движения, попытка проникновения израильской пехоты на Ханаанские высоты в городе Блида произошла в 10:00 мск в воскресенье.

«Бойцы «Исламского сопротивления» вступили с ними [израильскими военными] в бой, используя пулеметы с максимально короткой дистанции», — цитирует РИА Новости заявление «Хезболлы».

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предостерегла жителей юга Ливана от возвращения в свои дома и на оливковые поля из-за интенсивных обстрелов.

23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана, которые «представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля».

Ранее Израиль атаковал северо-восток Ливана.