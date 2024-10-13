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ВВС Израиля за сутки атаковали около 200 объектов «Хезболлы»

ВВС Израиля за сутки атаковали около 200 объектов «Хезболлы» по всему Ливану

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Ammar Awad/Reuters

Израильская авиация нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане, за прошедшие сутки было атаковано около 200 целей. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Telegram-канале.

Отмечается, что удары наносили в глубине территории Ливана и на юге страны. Были поражены ракетные установки, позиции для запуска противотанковых ракет, объекты военной инфраструктуры и отдельные вооруженные отряды «Хезболлы».

Также сообщается, что продолжается ограниченная наземная операция на юге Ливана в приграничных с Израилем районах.

Телеканал Al Mayadeen ранее сообщал, что израильские истребители нанесли серию ударов по северо-востоку Ливана. По данным журналистов, военная авиация Израиля атаковала объекты возле населенных пунктов Макна и Юнин, к северу от города Баальбек.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера».

Ранее в ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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