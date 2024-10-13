Сотрудники Красного Креста пострадали в Ливане при атаке Израиля

Четыре сотрудника Красного Креста пострадали в Ливане в результате израильской атаки на юг страны. Об этом сообщил Ливанский Красный Крест, передает РИА Новости.

Бригада скорой помощи Красного Креста отправилась на вызов в Сабрин, где был нанесен удар по дому, рассказали в организации.

«Когда бригада приехала на место, израильские военные нанесли по нему повторный удар, в результате чего ранения получили четыре медика», — говорится в заявлении.

Кроме того, при этой атаке были повреждены две машины скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.

Утром 13 октября Минздрав Ливана заявил о 15 пострадавших в двух регионах при ударе израильских ВВС.

6 октября Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца заявили, что любой вред, причиненный медицинским работникам, спасателям-волонтерам или медицинским учреждениям, неприемлем. Они защищены международным гуманитарным правом и должны быть защищены от насилия, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Израиль подверг миротворцев ООН опасности из-за операции в Ливане.