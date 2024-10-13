В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram-канале, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона были повреждены объекты инфраструктуры.

По словам Федорова, в Запорожской области в течение суток произошло около 300 взрывов. Какие именно объекты были повреждены, чиновник не уточнил.

12 октября Федоров также сообщал о повреждении инфраструктуры в подконтрольной Украине части региона. За сутки, по его словам, по региону было нанесено 425 ударов.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

11 октября в Николаеве на юге Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении энергетической инфраструктуры Украины.