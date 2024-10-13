Суд отменил приговор по делу организации «Енот»

Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор участникам организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), обвиняемых в бандитизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Второй западный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на приговор членам организации «ЕНОТ» Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову», — сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что приговор первой инстанции был отменен, а дело было направлено на пересмотр в Московский окружной военный суд — там его будет рассматривать другой судья.

До этого Кунцевский суд Москвы приговорил экс-советника главы центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова к 14 годам лишения свободы за создание преступной группы «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ) и вымогательство.

Ранее стало известно, что лидеров экстремистской организации из Тувы будут судить в Москве.