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СМИ: США передадут Израилю систему THAAD для отражения ракет Ирана

Channel 12: США разместят в Израиле системы THAAD против ракет Ирана

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Global Look Press

США разместят на территории Израиля противоракетные комплексы THAAD, чтобы перехватить ракеты, которыми Иран может ответить на израильскую атаку, пишет The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения и Army Radio.

«В рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет», — утверждает телеканал.

Он уточняет, что применять THAAD в Израиле будут американские военные.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что заседание израильского кабинета безопасности завершилось без принятия какого-либо решения о том, какого характера должен быть ответ Тегерану. Источник сообщает, что причиной столь долгих раздумий могут быть разногласия в правительстве страны.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее президент Ирана призвал Россию активнее противостоять «преступлениям Израиля».

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