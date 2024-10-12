СМИ: США передадут Израилю систему THAAD для отражения ракет Ирана

США разместят на территории Израиля противоракетные комплексы THAAD, чтобы перехватить ракеты, которыми Иран может ответить на израильскую атаку, пишет The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения и Army Radio.

«В рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет», — утверждает телеканал.

Он уточняет, что применять THAAD в Израиле будут американские военные.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что заседание израильского кабинета безопасности завершилось без принятия какого-либо решения о том, какого характера должен быть ответ Тегерану. Источник сообщает, что причиной столь долгих раздумий могут быть разногласия в правительстве страны.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее президент Ирана призвал Россию активнее противостоять «преступлениям Израиля».