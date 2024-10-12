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Волонтер рассказала о сожжении ВСУ жилых домов с телами людей

ТАСС: в Курской области военные ВСУ сжигали дома с телами убитых ими людей

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В Курской области украинские военные сжигали дома с телами убитых ими граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера Марию, которая помогает эвакуировать людей из занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов Курской области.

По словам Марии, с начала массированной атаки ВСУ на Курскую область волонтерам удалось вывезти с приграничных территорий около 600 человек. При этом украинские военные в Кореневском районе удерживали мирных жителей в подвалах и не давали им выходить.

Как рассказала девушка, несколько человек в ее родном селе погибли от рук украинских военных только из-за того, что они вышли из подвалов.

«Застрелены мои родители, три человека: мама — инвалид первой группы, отец и 96-летняя бабушка. А потом дом был подорван, чтобы скрыть следы преступления. Я их нашла сожженными практически дотла», — сказала волонтер.

По словам Марии, мирные жители, в числе которых и дети, чаще всего расстреливались.

Незадолго до этого агентство ТАСС со ссылкой на военно-следственные органы сообщало, что российские следователи зафиксировали факты расправ с особой жестокостью над жителями Курской области со стороны бойцов ВСУ и иностранных наемников.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее житель Курской области обвинил украинских солдат в намеренном уничтожении больницы в приграничном районе.

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Атаки на Курскую область
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