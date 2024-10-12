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Названо число дронов ВСУ, сбитых за ночь в российских регионах

Минобороны РФ: системы ПВО ночью сбили 47 украинских дронов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и ликвидировали 47 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) самолетного типа.

«17 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что еще 12 дронов сбили в воздушном пространстве Курской области. В небе над Белгородской областью, в свою очередь, нейтрализовали два беспилотника.

Утром 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Устинка подверглось атаке украинского БПЛА. По его словам, из-за действий ВСУ пострадали трое мирных жителей — одна женщина и двое мужчин.

Раненых доставили в медицинские учреждения, где у них диагностировали минно-взрывные травмы. При этом врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС РФ в Донецкой народной республике (ДНР).

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