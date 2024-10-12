В Британии заявили об отправке на Украину нескольких тысяч респираторов

Великобритания с момента эскалации конфликта передала украинским властям 8,5 тыс. респираторов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заместителя министра обороны Соединенного Королевства Люка Полларда.

Чиновник подсчитал число предоставленных Киеву средств для защиты органов дыхания, отвечая на соответствующий запрос члена нижней палаты британского парламента Алисии Кернс. Также законодатель поинтересовалась, сколько противогазов Лондон планирует поставить в зону боевых действий в будущем.

«С 2022 года министерство обороны предоставило Вооруженным силам Украины 8,5 тыс. респираторов. Министерство обороны продолжает оценивать и отслеживать обстановку с угрозами на Украине <...> и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами для координации поддержки», — говорится в письме Полларда.

2 октября бывший министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес призвал отправить военнослужащих страны на Украину. Он уточнил, что британские солдаты могли бы заняться подготовкой украинских бойцов.

По словам экс-чиновника, западные государства продолжают делать «сильные и смелые заявления в отношении РФ». Но в действительности они не смогли достигнуть заявленных целей, так как политика постепенной помощи Киеву оказалась неэффективной.

Ранее на Украине пожаловались, что вынуждены «с боем выбивать» помощь от зарубежных партнеров.