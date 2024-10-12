ЦАХАЛ проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные проводят рейды на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство WAFA.

По данным агентства, подразделения ЦАХАЛ штурмовали населенный пункт Бейт-Рима, расположенный к северо-западу от Рамаллы.

Отмечается, что израильские военные прочесали несколько улиц и расположились в центре населенного пункта. За несколько часов до этого солдаты Армии обороны Израиля зашли в поселок Кусра к югу от оккупированного города Наблус. Они осадили жилой дом, в котором проживают 16 иностранных волонтеров.

Кроме того силы ЦАХАЛ взяли штурмом деревню Телль к юго-западу от Наблуса. Там израильские военные использовали боевые патроны и слезоточивый газ, что спровоцировало столкновения с местными жителями.

До этого пресс-служба израильской армии сообщала, что северные районы Израиля подверглись мощным ракетным обстрелам со стороны Ливана, меньше чем за час было выпущено около 100 ракет.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».