Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали, зачем США размещают базы ПРО в Редзикове

МИД Польши: база ПРО в Редзикое предназначена для уничтожения российских ракет

close
PAP/Global Look Press

Министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире Radio Rebeliant заявил, что американская база противовоздушной обороны (ПРО) в польском поселке Редзиково нужна, чтобы уничтожать не только иранские, но и российские ракеты.

По словам министра, американская база ПРО в Редзиково будет развернута в ближайшие недели.

«Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши», — пояснил Сикорский.

Отмечается, что база ПРО США будет располагаться в 165 км от российской границы и будет оснащена радаром AN/SPY-1, пусковыми установками Mk 41 VLS и антибаллистическими ракетами SM-3 (Standard Missile 3).

До этого глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявлял, что нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях для поддержания боеготовности Польши.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами