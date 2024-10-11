Алаудинов рассказал о продвижении ВС РФ на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска продвигаются вперед в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент наши подразделения Минобороны России продвигаются вперед», — сказал он.

Алаудинов заявил, что хотел бы «похвалить 155-ю бригаду морских пехотинцев, которые на своем участке очень хорошо двигаются».

Он накануне также заявлял, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки».

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что около 1500 военнослужащих ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Отмечается, что это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления. Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за последние сутки отразили пять атак ВСУ на Курском направлении.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ на Курском направлении за сутки.