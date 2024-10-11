Словакия хочет расширить центр по ремонту украинской военной техники

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обсудил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок вопрос расширения центра по ремонту военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны. Об этом сообщает телеканал ТА3.

»Словакия хочет расширить предприятие по ремонту украинской военной техники на востоке страны», — говорится в сообщении.

Бланар также сообщил, что Словакия уже не будет поставлять Украине военные материалы из собственных запасов армии.

Центр по ремонту техники ВСУ находится в военной части армии Словакии в Михаловце, он начал работу в конце 2022 года, а в 2023 был полностью достроен. Отмечается, что Германия финансирует работу этого предприятия, а Словакия предоставляет помещения.

23 марта 2023 года стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей МиГ-29 от Слоавкии. Россия заявляла, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия продолжает урегулирование ситуации с реэкспортом МиГ-29 на Украину.

Ранее сообщалось, что Словакия не способна предоставить Украине значительную военную помощь.