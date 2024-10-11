Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Словакия хочет расширить центр по ремонту украинской военной техники

TA3: Словакия хочет расширить центр по ремонту украинской военной техники

close
petroporoshenko/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обсудил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок вопрос расширения центра по ремонту военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны. Об этом сообщает телеканал ТА3.

»Словакия хочет расширить предприятие по ремонту украинской военной техники на востоке страны», — говорится в сообщении.

Бланар также сообщил, что Словакия уже не будет поставлять Украине военные материалы из собственных запасов армии.

Центр по ремонту техники ВСУ находится в военной части армии Словакии в Михаловце, он начал работу в конце 2022 года, а в 2023 был полностью достроен. Отмечается, что Германия финансирует работу этого предприятия, а Словакия предоставляет помещения.

23 марта 2023 года стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей МиГ-29 от Слоавкии. Россия заявляла, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявлял, что Россия продолжает урегулирование ситуации с реэкспортом МиГ-29 на Украину.

Ранее сообщалось, что Словакия не способна предоставить Украине значительную военную помощь.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами