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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны: в течение недели в плен ВС России сдались 43 украинских военных

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РИА Новости

Несколько десятков украинских военных сдались в плен российской армии в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за неделю добровольно в плен Вооруженным силам РФ сдались 43 украинских военных.

Украинские солдаты регулярно сталкиваются с трудностями на фронте, воюя в сложных условиях. Как рассказал российский военнослужащий с позывным Штурман, за солдатами ВСУ следят сформированные заградотряды, которые начинают стрелять в своих же солдат, если те пытаются отступать.

Незадолго до этого военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в ВСУ заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелом отказников среди украинских войск. Вне зоны боевых действий за отказ воевать военнообязанные украинцы рискуют сесть в тюрьму на 10-15 лет.

Ранее командир батальона ВС РФ рассказал о расстрелах мобилизованных ВСУ заградотрядами.

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