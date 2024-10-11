Несколько десятков украинских военных сдались в плен российской армии в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за неделю добровольно в плен Вооруженным силам РФ сдались 43 украинских военных.

Украинские солдаты регулярно сталкиваются с трудностями на фронте, воюя в сложных условиях. Как рассказал российский военнослужащий с позывным Штурман, за солдатами ВСУ следят сформированные заградотряды, которые начинают стрелять в своих же солдат, если те пытаются отступать.

Незадолго до этого военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в ВСУ заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелом отказников среди украинских войск. Вне зоны боевых действий за отказ воевать военнообязанные украинцы рискуют сесть в тюрьму на 10-15 лет.

Ранее командир батальона ВС РФ рассказал о расстрелах мобилизованных ВСУ заградотрядами.