Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный аналитик оценил успехи ВС РФ в Курской области

Военэксперт Онуфриенко: ВС РФ постепенно выдавливают ВСУ из Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать карман, который образовался с момента вторжения украинских войск в Курскую область. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, в настоящий момент бои продолжаются под Веселым. Кроме того, российские военные формируют «клещи» близ села Плехово.

«Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», — указал Онуфриенко.

Он добавил, что с военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области бессмысленно. Впрочем, противник таким образом облегчает продвижение ВС РФ на других участках фронта.

11 октября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российская сторона фиксирует панику в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.

По его словам, 10 октября наблюдалась картина массового отступления техники противника с территории региона. Украинские войска ежедневно несут потери на «действительно серьезных участках», отметил Алаудинов.

Ранее Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами