Вооруженные силы России продолжают ликвидировать карман, который образовался с момента вторжения украинских войск в Курскую область. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, в настоящий момент бои продолжаются под Веселым. Кроме того, российские военные формируют «клещи» близ села Плехово.

«Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», — указал Онуфриенко.

Он добавил, что с военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области бессмысленно. Впрочем, противник таким образом облегчает продвижение ВС РФ на других участках фронта.

11 октября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российская сторона фиксирует панику в рядах подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.

По его словам, 10 октября наблюдалась картина массового отступления техники противника с территории региона. Украинские войска ежедневно несут потери на «действительно серьезных участках», отметил Алаудинов.

Ранее Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч военных.