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Американская разведка оценила, возобновил ли Иран попытки создать ядерное оружие

Reuters: Иран не возобновил программу по созданию ядерного оружия

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Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не стал отменять фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом) 2003 года, которая запрещает создание ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя аппарата директора национальной разведки США.

«Мы считаем, что верховный лидер не принял решения о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, которую Иран приостановил в 2003 году», — сказал представитель американской разведки.

Оценка разведки, отмечает агентство, может помочь объяснить, почему США выступают против любого удара Израиля по ядерной программе Ирана в ответ на атаку баллистическими ракетами, которую Тегеран осуществил на прошлой неделе.

Американские официальные лица давно признали, что попытка уничтожить ядерную программу Ирана может лишь задержать усилия страны по созданию ядерной бомбы и даже укрепить решимость Тегерана сделать это.

«Мы все очень внимательно следим за этим пространством», — сказал Reuters представитель администрации президента США.

В начале октября американская газета The New York Times заявила, что Ирану нужно несколько месяцев или год для создания ядерного оружия.

Ранее Лавров прокомментировал угрозу атаки на ядерные объекты Ирана.

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