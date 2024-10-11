В Белгородской области уничтожили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«С 08:30 до 09:40 (мск) пресечены попытки совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Утром 11 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили десять украинских беспилотников в Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Четыре дрона были перехвачены над Ростовской областью, три — в Белгородской области, еще два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области и один — над Курской областью.

Ночью 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в небе над регионом с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы четыре ударных беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Ранее украинские военные навели на себя БПЛА, снимая ролик для TikTok.