На Западе заявили о попавших в «жестокую засаду» бойцах ВСУ

Украинские военнослужащие угодили в «жестокую засаду» возле села Веселое в Курской области. Об этом заявил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Акс.

По словам журналиста, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при этом потеряли самую ценную технику.

Акс отметил, что в районе 20 сентября украинские военные на западной технике двигались по основной магистрали, связывающей Веселое и Глушково, но попали под удары ВС России.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская сторона фиксирует панику в рядах подразделений ВСУ в Курской области. По его словам, украинские войска ежедневно теряют «действительно очень серьезные участки».

10 октября Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По его данным, они взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево.

Ранее военкор рассказал о наступлении российских войск в Курской области.