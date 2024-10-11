Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в четырех регионах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили десять беспилотников Вооруженных сил Украины в Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, еще два беспилотника уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Курской области.

Ночью 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в небе над регионом с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы четыре ударных беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Накануне в центре Курска обнаружили металлические обломки после срабатывания средств ПВО.

Ранее украинские военные навели на себя БПЛА, снимая ролик для TikTok.