Шиитские формирования в Ираке заявили об ударе по «важной цели» в Израиле

Шиитские формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», запустили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в сторону израильского города Эйлат. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на представителей объединения.

В группировке рассказали, что дрон был запущен по «жизненно важной цели».

Иная информация о произошедшем пока не поступала. Также не было никаких комментариев со стороны Израиля.

Эйлат — самый южный город еврейского государства. Населенный пункт расположен на побережье Красного моря.

9 октября формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», заявили о запуске беспилотника в сторону Израиля. Целью атаки БПЛА стал некий объект на севере страны.

Как рассказали в объединении, данная операция была проведена в знак поддержки народов Ливана и Палестины. По словам представителей группировки, гражданское население этих двух стран подверглось агрессии со стороны Израиля.

3 октября в «Исламском сопротивлении Ирака» рассказали об ударе артиллерийскими снарядами по месту скопления военнослужащих еврейского государства. Солдаты подверглись атаке в кибуце Ханита.

Ранее «Исламское сопротивление Ирака» провело совместную операцию с хуситами против Израиля.