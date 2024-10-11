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Российские военные уничтожили несколько беспилотников в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

В результате инцидента, отметил Богомаз, никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Оперативные и экстренные службы в данный момент работают на месте.

«Спасибо нашим защитникам!» — поблагодарил губернатор Брянской области российских военнослужащих.

Ночью 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в небе над регионом с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы четыре ударных беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили о колоссальном дефиците беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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