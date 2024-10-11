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Соединенным Штатам пригрозили атаками в случае агрессии Израиля против Ирака

«Катаиб Хезболла» пригрозила ударами по базам США в случае агрессии Израиля

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Khalid Mohammed/AP

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла» намерена нанести удары по военным базам США в случае агрессии Израиля в отношении Ирака или использования его воздушного пространства и территории для нападения на Иран. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По словам главы бюро безопасности группировки Абу Али аль-Аскари, ответный удар распространится на объекты США в Ираке и близлежащем регионе.

Он добавил, что «Катаиб Хезболла» не планирует развязывать крупную войну, которая затронула бы мировой энергетический сектор.

В августе сообщалось, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Отмечается, что Пентагон уже разместил более дюжины военных кораблей в регионе. При этом авианосец Theodore Roosevelt, оснащенный примерно 40 штурмовиками F/A-18 Super Hornet и F-35, сейчас находится вблизи Персидского залива.

Ранее Израиль ударил по жилой многоэтажке в центре Бейрута.

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