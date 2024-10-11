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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ

МО РФ: расчеты гаубиц «Мста-С» сорвали ротацию ВСУ

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Самоходные гаубицы «Мста-С» Западной группировки российской армии в ходе выполнения боевых задач уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«В этот раз разведчиками группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено скопление живой силы и вооружения ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, координаты целей были переданы на командный пункт российской артиллерии с целью дальнейшего уничтожения.

Как сообщили в минобороны, артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили 120-миллиметровый украинский миномет.

Кроме того, своей атакой российские войска сорвали проведение ротации подразделений ВСУ.

3 октября МО РФ сообщило, что солдаты группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом потери украинских подразделений составили до 75 бойцов, а также танк и несколько единиц техники.

Ранее Алаудинов заявил о бегстве украинских военных из Курской области.

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