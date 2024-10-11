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Франция увеличит бюджет на развитие ядерного потенциала

Франция намерена увеличить бюджет на развитие ядерного потенциала на 8%

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Бюджет французского военного ведомства на развитие ядерного потенциала страны в 2025 году увеличится на 8% и достигнет €7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Общий военный бюджет Франции на следующий год вырастет более чем на €3 млрд, он составит €50,5 млрд (2% ВВП) на фоне сокращения бюджетных расходов, пишет издание.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что 2025 год должен стать решающим в плане перевооружения французской армии — для этого предусмотрено €10,6 млрд (рост на 16%).

В следующем году французская армия должна получить, в частности, 14 истребителей Rafale и 12 модернизированных истребителей Mirage 2000-D. Для производства боеприпасов направят €16 млрд.

При этом во Франции бюджет министерства труда уменьшили на €2,3 млрд, сократят 4 тысячи учителей, кроме того, урежут финансирование регионов, отмечает РИА Новости.

До этого начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль заявлял, что армия Франции готовится к «самым тяжелым столкновениям», чтобы в случае необходимости отстаивать государственные интересы. Он подчеркнул, что наличие боеспособных сил, которые могут взаимодействовать с войсками союзников, продиктовано «стратегической солидарностью» с другими странами Европы и обязательствами в рамках НАТО.

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