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В Донецке упала ракета HIMARS

РИА Новости: ракета РСЗО HIMARS упала во дворе дома в Донецке

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во дворе многоквартирного дома в  Донецке упала ракет  HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в момент инцидента поблизости были люди и автомобили, никто не пострадал.

Одна из очевидиц произошедшего подчеркнула, что сначала раздался треск, а после в небе были видны вспышки. После этого жители укрылись в подъезде, а когда вышли, обнаружили ракету, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО в зоне СВО уничтожили четыре ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS американского производства.

1 октября российские военные нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. В этой операции участвовали артиллерийские расчеты и армейская авиация.

До этого американский журнал Atlantic сообщал, что эффективность ракетных установок HIMARS, которые используют ВСУ, за год упала ниже 10% благодаря инновациям в области российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее Минобороны показало кадры удара ВС России по складу ВСУ в ДНР.

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