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Власти Адыгеи сообщили, что эвакуированные жители смогут вскоре вернуться домой

Кумпилов: жители поселка Родниковый смогут вернуться домой в ближайшее время

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Телеграм-канал «Мурат Кумпилов»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что жители поселка Родниковый, эвакуированные после атаки БПЛА, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кумпилова, обстановка в пригороде Майкопа стабильная.

«Жители пос. Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время могут вернуться в свои дома», — отметил глава республики.

До этого РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщало, что десятки жителей поселка Родниковый в Республике Адыгея, где после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили эвакуацию, уже покинули населенный пункт.

В ночь на 10 октября украинские военные атаковали окрестности города Майкопа в Адыгее при помощи дронов. В результате на соответствующей территории начался пожар, рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее в Нидерландах анонсировали выделение почти €400 млн на разработку дронов для Украины.

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