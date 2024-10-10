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ВСУ выпустили более 20 беспилотников по Белгородской области за сутки

Гладков: 4 человека пострадали при атаке 20 дронов ВСУ на Белгородскую область

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, накануне ВСУ обстреляли 24 населенных пункта в семи муниципалитетах области.

В городе Шебекино, в селе Муром и хуторе Марьино пострадали четыре человека в результате выпуска восьми боеприпасов в ходе двух обстрелов и атаки пяти беспилотников. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Над Белгородом система противовоздушной обороны сбила один беспилотник самолетного типа. В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Казачье-Рудченское ВСУ выпустили девять боеприпасов в ходе одного обстрела и три беспилотника. Повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке пяти дронов ВСУ, рассказал Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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