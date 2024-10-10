ВСУ выпустили более 20 беспилотников по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 20 беспилотников, пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, накануне ВСУ обстреляли 24 населенных пункта в семи муниципалитетах области.

В городе Шебекино, в селе Муром и хуторе Марьино пострадали четыре человека в результате выпуска восьми боеприпасов в ходе двух обстрелов и атаки пяти беспилотников. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Также в Белгородском районе украинские военные атаковали 10 населенных пунктов с помощью 18 боеприпасов и шести БПЛА. В Грайворонском округе по поселку Горьковский и трем селам выпустили 17 снарядов и три БПЛА. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам были выпущены 10 артиллерийских снарядов и два беспилотника.

Над Белгородом система противовоздушной обороны сбила один беспилотник самолетного типа. В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Казачье-Рудченское ВСУ выпустили девять боеприпасов в ходе одного обстрела и три беспилотника. Повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке пяти дронов ВСУ, рассказал Гладков.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.